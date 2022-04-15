ANKARA (DHA) - Mahkemeden 'kanser ilacını SGK ödesin' kararı

ANKARA'da akciğer kanseri hastası Z.A., yurt dışından getirilen ve bir kürü 24 bin lira olan 'atezolizumab' etken maddeli ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamayınca idare mahkemesine başvurdu. Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, ilacın SGK tarafından karşılanmasına, bu güne kadar hasta tarafından ödenen paranın iadesine hükmederek, SGK'ya da savunma ve ara karara cevap vermesi için 30 gün süre verdi.

Memur emeklisi Z.A'ya, Aralık 2021'de evinde bayıldıktan sonra ambulansla kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde ileri derecede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan hastaya doktoru, klasik tedavi yöntemlerinin işe yaramayacağını, etken maddesi 'atezolizumab' olan akıllı ilaç tedavisi uygulayacağını söyledi. Z.A., bir süre sonra yurt dışından getirtilen ve bir kürü 24 bin lirayı bulan ilacın SGK ödeme listesinde olmadığını öğrendi. Tedavi için kısa sürede yaklaşık 80 bin liraya yakın para ödeyen Z.A., 21 günde bir damar yoluyla verilen ilacın masraflarının karşılanması için SGK'ya başvurdu. SGK ise ilacın ödeme listesinde olmadığını belirterek başvuruyu reddetti.

"Hekim, standart tedavi yöntemleri olan kemoterapi ve radyoterapi uygulanamayacağını bildirdi. Tek çare olarak 'akıllı ilaç' dediğimiz yeni nesil tedavi önerildi. Bu tedavinin uygulanabilmesi için de kişilerin önce çeşitli gen testlerine girmesi gerekiyor. Test sonucuna göre de piyasadaki hangi etken maddeli ilacın hasta açısından tam ya da tama yakın sonuç alınacağı tespit ediliyor. Bu ilaçlar yurt dışından getiriliyor ve maalesef SGK kapsamında değil. Ancak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu ilaçların kullanılması için onay veriyor. Müvekkilimin başvurusu reddedilince biz sosyal devlet ilkesi gereği, yaşam ve sağlık hakkı ile sigortalardan yararlandırma hakkı bağlamında ilacın tedavi boyunca SGK tarafından karşılanması ve ödediğimiz paranın iadesi için İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Mahkeme 6 gün içerisinde talebimizi haklı buldu. Mahkeme kararında, hukuka aykırı olarak iddia ettiğimiz işlemin yaşam hakkına yönelik olduğunu, işlemin uygulanması halinde sağlık açısından telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını belirtti. Bu karar ara karar niteliğindedir; bizim kendi açımızdan emsal bir karardır. Mahkeme nihai karar verene kadar müvekkilim cebinden para ödemenden tedavisini almaya devam edecek."