Mahinur Özdemir Göktaş: Elim Kazada Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet, Ailesine Sabır Diliyorum

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan’da uğradığı elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçakta bir pilot şehit oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kazaya ilişkin paylaştığı taziye mesajında şunları ifade etti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da uğradığı elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

