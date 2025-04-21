Mahinur Özdemir Göktaş: "Cumhurbaşkanımızın Talimatıyla, Gazze'den Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve Eşi, Türkiye'ye Getirildi"

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'de bombardıman altındayken çok sayıda çocuğu ameliyat eden çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve eşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, gönüllü olarak gittiği Gazze'de, bombardıman altında yüzlerce çocuğu ameliyat etti. Orada, kendisi gibi gönüllü olarak görev yapan Gazzeli ameliyathane hemşiresi İman Hanım'la tanıştı ve yuva kurdu. Çift, zor koşullar altında kaldıkları Gazze'den, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi.

Profesör Uygun, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç mazlumlara el uzatmak için cansiperane çalışan binlerce gönüllü gibi, insanlığın geleceğine dair umutlarımızı yeşertiyor, hepimize ilham veriyor. Ülkemiz ve insanlık adına kendisiyle gurur duyuyor, eşiyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."