Mahathir Muhammed: Çin, Dünyanın Bir Numarası Olabilir

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin giderek "içe dönük" hale geldiğini belirterek, gelecekte Çin'in "dünyanın bir numaralı ülkesi" olabileceğini söyledi.

Nikkei Asia ev sahipliğinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Asya'nın Geleceği" konferansında konuşan Mahathir, ABD ve Çin arası süregelen rekabetin gidişatına değindi.

Mahathir, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çin'in ABD'ye meydan okuyabileceği" düşüncesinden rahatsız olduğunu ve "Çin'in ABD'den çok daha uzun süredir var olduğunu" ifade etti.

ABD'nin, "bu kadar uzun süre varlığını sürdüren birkaç medeniyetten biri olan Çin'in yükselişini" durduramayacağını savunan Mahathir, Washington'ın "giderek içe dönük yapıya sahip hale geldiğini" belirtti.

Trump'ın "karşılıklı tarifeler" vasıtasıyla "tüm dünyayı düşman haline getirerek ABD'yi izole ettiğini" savunan Mahathir, tarifelerin ABD için "çok daha zararlı" olacağını ve yaşam maliyetini artıracağını ileri sürdü.

Mahathir, "Çin'in ABD'ye kolayca yenileceğini düşünmüyorum. ABD'nin toparlanıp tekrar 1 numara olacağını düşünmüyorum. Çin dünyanın 1 numaralı ülkesi olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Çin ve Tayvan arası "gerginliği körüklediğini" ve "bu sürtüşmenin ABD'ye yaradığını" kaydeden Mahathir, "Eğer gerginlik olmazsa, (ABD) geliştirdiği sofistike silahları (Tayvan'a) satamayacak." dedi.

1981-2003 ve 2018-2020'deki görevleriyle toplamda 24 yıl başbakanlık görevi üstlenen Mahathir, 2020'de "dünyanın en yaşlı başbakanı" olmuştu.