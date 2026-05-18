Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan Afrika'ya "sağlıkta egemenlik" çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, DSÖ toplantısında Afrika ülkelerine sağlık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltarak kendi kendine yetebilen yapılar kurma çağrısı yaptı.

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Mahama, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 79'uncu toplantısında konuştu.

Küresel sağlık liderleri, politika yapıcılar ve kalkınma ortaklarına hitap eden Mahama, Afrika'nın sağlık alanında egemenliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Mahama, Gana'nın mevcut ve gelecekteki sağlık sorunlarına karşı dayanıklı ve insan odaklı bir sağlık sistemi kurma kararlılığını yineledi.

Afrika ülkelerinin uluslararası işbirliğinin önemini koruduğunu ancak sağlık sistemlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Mahama, yerel kapasitenin artırılması, finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yenilikçiliğe öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Afrika ülkelerine sağlık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltarak güçlü ve kendi kendine yetebilen yapılar kurma çağrısında bulunan Mahama, kıtanın sağlık alanında kendi kapasitesini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Mahama, "Geçmişe yas tutmak için Cenevre'ye gelmedik. Bir ülkenin sağlığının yardımseverliğin yan ürünü değil, egemen kapasitenin sonucu olduğu bir gelecek inşa etmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yaşanan küresel sağlık krizlerinin Afrika'daki yapısal eksiklikleri ortaya çıkardığını vurgulayan Mahama, birçok Afrika ülkesinin temel ilaçlara, aşılara ve tıbbi teknolojilere erişimde ciddi engellerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mahama, yalnızca politika açıklamalarıyla sınırlı kalmayan, somut sonuçlar doğuracak küresel adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Uluslararası ortaklıkların bağımlılığı derinleştirmek yerine ülkeleri güçlendirmesi gerektiğini belirten Mahama, teknoloji transferi, kapasite geliştirme ve adil finansman yoluyla Afrika'nın uzun vadeli kendi kendine yeterlilik vizyonunun desteklenmesini istedi.

Kaynak: AA / Adam Abu
