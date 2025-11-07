Haberler

Mahalli İdareler için Başvurular Elektronik Ortamda Alınacak

Güncelleme:
Mahalli idarelerdeki memur alımları için başvurular artık esas olarak elektronik ortamda alınacak. Yönetmelik değişikliği ile yüz yüze veya posta yoluyla da başvuru kabul edilebilecek.

(ANKARA) - Mahalli idarelerdeki memur alımlarında başvurular artık esas olarak elektronik ortamda alınacak. İdareler gerek görürse şahsen veya posta yoluyla da başvuru kabul edebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği"nin 11'inci maddesi yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, başvuruların elektronik ortamda alınması esas olacak. Ancak idareler elektronik ortamda alınan başvurunun yanı sıra duyuruda belirtilmek şartıyla şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru alabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
