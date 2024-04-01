Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sayım tamamlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sayımı tamamlanan oylar, ilçe seçim kurullarına teslim edilmeye başlandı.

Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bazı okullardaki sayım döküm işlemleri de sona erdi.

Ankara'daki bazı okullarda da sayım döküm işlemleri tamamlandı. Sandık kurulu başkanları tarafından tutanak altına alınan sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları, sandık kurulu görevlileri eşliğinde, güvenlik önlemleri altında Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu'na götürüldü.