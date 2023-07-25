Mahallede Yangın Nöbeti

MAHALLEDE YANGIN NOBETİ

Göynük turizm merkezindeki yangında Yenimahalle'de alevlerin yaklaşık 700 metre yaklaştığı Dedeevler mevkisindeki konutlarda oturanlar yangının ilk dakikalarında korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin yaklaştığını gören mahalle sakinleri ekiplerin söndürme çalışmasını endişe içerisinde takip etti. Oturdukları evlerin yakınındaki tepede alevlerin rüzgarla yön değiştirmesi ile evleri yangında zarar görmekten kurtulan mahalle sakinleri rahat nefes aldı. Bölgedeki 10 evde oturanlara tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinin önünde nöbet tutmaya başladı. Alevleri uzaktan izleyen ve söndürme çalışmalarına katılanlara yardımcı olan bölge halkı, çatılara çıkarak yangını takip ediyor. Bazıları da market veya kalabalık durabilecekleri alanda çalışmaları izliyor.

Diğer yandan Kemer'de gece saatlerinde hava sıcaklığı 32,5 derece ölçüldü.