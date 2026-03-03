Haberler

Gelibolu'da Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi tanıtıldı

İstanbul merkezli Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Gelibolu'da stant açarak afet bilinci ve gönüllü katılımın önemini vatandaşlara anlattı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, tanıtım çalışmaları kapsamında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde stant açtı.

İlçe merkezindeki Kuşcular Parkı'nda Ekip Başkanı Tuba Tokgöz önderliğinde stant açan ekip, Gelibolu Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Sorumlusu Meral Sağkan ve ilgililer tarafından karşıladı.

Sağkan, yaptığı açıklamada, her türlü afette halkın can damarı olarak hareket edecek ekiple beraber çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tanıtım etkinliği kapsamında vatandaşlara afet bilinci ve gönüllü katılımın önemi anlatıldı ve broşürler dağıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
