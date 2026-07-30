Mağdur öğretmenlerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantısı sonrası açıklama: 'Toplantı bizce anlamlı olduğu kadar da verimli geçti'

(ANKARA) - Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın daveti üzerine, gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy, "Toplantı bizce anlamlı olduğu kadar da verimli geçti. Sendikamız yüz binlerce eğitim emekçisinin üç temel talebini ilgili tüm bakanlıkların var olduğu bir masada gündem etmiş ve bu taleplerin üzerine uzlaşı sağlanması için teknik toplantıların alınmasını garanti altına almıştır" dedi.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, taban maaş düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve mülakat mağduru öğretmenlerin atanması talepleriyle uzun süredir eylemlerini sürdürüyor.

Öğretmenler, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın daveti üzerine, sendikaları, ilgili bakanlıklar, işveren dernekleri ve eğitim sendikalarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından öğretmenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelerek görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy, bugün, eğitimin yarınları için çok anlamlı ve çok önemli bir gün olduğunu söyledi. Aksoy, "Sendikamız bugün, Çalışma Bakanlığı'nın davetiyle, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin, işveren dernekleri temsilcilerinin, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen sendikalarının yetkilileri ve başkanlarının bir araya geldiği, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm olanaklarının konuşulduğu toplantıya katıldı. Sendikamız, bu toplantının gerçekleştirilmesinde, öğretmenlerin mücadelesinin ne denli önemli olduğunun farkındadır" diye konuştu.

"TALEPLER ÜZERİNDE KONUŞULMASI AMACIYLA EKİPLER KURULACAK"

Sendikalarının, yüz binlerce eğitim emekçisinin sesi olarak bu toplantıya katıldığını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Toplantı, bizce anlamlı olduğu kadar verimli de geçti. Sendikamız, toplantıda üç temel talep üzerinde söz aldı. Bunlardan ilki, ilk günden bu yana dilimizden düşürmediğimiz taban maaş talebiydi. İkinci talebimiz, belirli süreli sözleşmenin eğitim öğretim faaliyetlerinde yarattığı sorunların ortadan kaldırılması ve belirsiz süreli sözleşme olanaklarının konuşulmasıydı. Üçüncü talebimiz ise torba iş kolunun örgütlenme olanaklarını kısıtlaması üzerine, torba iş kolunun yani 10 No'lu iş kolunun yeniden düzenlenmesi ya da eğitim-güzel sanatlar iş kolunun kurulmasıydı. Taleplerimizi çok açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirdik.

Toplantının sonucunda, bu toplantının değerli bir başlangıç olduğu, talepler üzerine konuşulması amacıyla çalışma gruplarının ve dar teknik meselelerin ele alınacağı ekiplerin oluşturulması, bu ekiplerin de bir an önce bir araya gelmesi konusunda uzlaşı sağlandı. Sendikamız, yüz binlerce eğitim emekçisinin üç temel talebini ilgili tüm bakanlıkların yer aldığı bir masada gündeme getirmiş ve bu taleplerin üzerinde uzlaşı sağlanması amacıyla teknik toplantıların yapılmasını güvence altına almıştır. Sendikamız süreci yakından takip edecek. Bu yakıcı taleplerin ele alınacağı toplantıların bir an önce düzenlenmesi için elinden geleni yapacaktır."

"MASANIN AĞIRLIĞININ ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞMASI DİKKAT ÇEKİCİ HUSUSTU"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da şunları söyledi:

"Bu toplantıda dikkatimi çeken birkaç hususu sizinle paylaşmak isterim. Tabii ki toplantıya katılan, fikir sunan bakanlık yetkilileri ve sendikaların tamamı çok değerli. Bu masanın oluşması da çok değerli. Ancak ben şahsen, toplantının açılışında bakanın en azından bu süreci duyduğunu ve takip ettiğini hissettirmek açısından bir selamlama yapmasını, bir el sıkışmasını isterdim, beklerdim. ya da kurumlar adına en azından bir bakan yardımcısı düzeyinde bir katılımcının olmasını isterdim, beklerdim. Bunun olmaması benim açımdan dikkat çekici. Acaba süreç gerçekten çözüme dayalı ve samimi bir şekilde mi ilerleyecek, yoksa burada çalışma ekipleri çalışıp asıl karar vericiler yine bir şeylerin üzerini mi örtecek sorusunu beraberinde getiriyor.

Çağrılanlara baktığımda dikkat çeken noktalardan biri, yedi özel sektör temsilcisi, dört bakanlık temsilcisi ve dört sendika temsilcisinin yer almasıydı. Yani masanın ağırlığının yine genel olarak özel sektör temsilcilerinden oluşması dikkati çekici bir husustu. Bana göre en dikkat çekici noktalardan biri de şuydu: Milli Eğitim Bakanlığı'nı temsilen toplantıya katılan genel müdürün, özellikle özel sektörün sürdürülebilirliğini sıklıkla dile getirmesi. Burada bakanlık yetkililerinin dahi özel sektörün sürdürülebilirliğini öncelikli bir konu olarak ele alıyor olması dikkat çekicidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikle öğretmenlerini ve öğrencilerini dert edinmesi gerekirken, bunu çok sık dile getirmesi yine bana göre toplantının en önemli ve dikkat çekici noktalarından biriydi. Eğitim-İş olarak her aşamada arkadaşlarımızın yanındayız. Bu sorun artık bu ülkeden çıkmalı."

Kaynak: ANKA