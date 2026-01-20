İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Üstündağ'ın işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel