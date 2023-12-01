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Maganda kurşunuyla yaralanan genç için sanığa beraat kararı

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşamını kaybeden Ahmet Emre Çavuş'a ilişkin davada sanığın ikinci duruşmada beraatına karar verildi. Ahmet Emre Çavuş'un annesi Zeynep Çavuş ise adaletin tecelli etmediğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralanan ve sonrasında 2 yıl 11 gün sonra yaşamını kaybeden Ahmet Emre Çavuş'a ilişkin davada sanığın ikinci duruşmada beraatına karar verildi. Ahmet Emre Çavuş'un annesi Zeynep Çavuş ise karara ilişkin "Çok acı ama adalet tecelli etmedi. Çok üzgünüm. Benim oğlum toprağın altında yatıyor onu bunu yapan elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.

Sultangazi'de 2015 yılında arkadaşıyla yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralanan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, gördüğü ztedavilere rağmen olaydan 2 yıl 11 gün sonra 2017 yılında yaşamını yitirmişti. Şüpheli Devrim Aksoy hakkında "Kasten ödürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçundan dava açılmıştı.

Davanın ikinci duruşması dün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanığın başka suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Duruşmada ilk olarak tanıklara söz verildi. Tanık Özgür Boyraz, Gürhan Tekşen ve Baran Tekşen'i sözlü ifadeleri alındı. Savcı duruşmada sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat verilmesi konusunda mütaala verdi.

Kararını açıklarken, basın mensupları ve izleyicilerin salona girişine izin vermeyen mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatına hükmetti.

ANNE ZEYNEP ÇAVUŞ: ÇOK ACI AMA ADALET TECELLİ ETMEDİ

Kararın ardından açıklama yapan Ahmet Emre Çavuş'un annesi Zeynep Çavuş, "Çok acı ama adalet tecelli etmedi. Delil yetersizliğinden sanık beraat etti. Çok üzgünüm. Benim oğlum toprağın altında yatıyor onu bunu yapan elini kolunu sallayarak geziyor. Yüreğim yanıyor. Adalet peşinde koşmaktan yoruldum" dedi.

BABA BÜLENT ÇAVUŞ: 8 YIL DEĞİL 18 YIL DA GEÇSE OĞLUMUN KATİLİ BULUNANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM

Ahmet Emre Çavuş'un babası Bülent Çavuş ise "Oğlumuz için yorulmadan 8 yıldır adalet için mücadele ediyorduk. Delil yetersizliğinden sanık beraat etti. Bir üst mahkemeye gideceğiz. 8 yıl değil, 18 yıl da geçse oğlumun katili bulunana kadar mücadele edeceğiz. Ahmet Emre'nin cumartesiyi pazara bağlayan gece vurulduğunu ancak olay yeri incelemesinin pazartesi günü yağmur altında yapıldığını bu nedene 2015 yılında görev alan tüm Kamu Personeli ve amirlerinden davacı olacağız adalet yerini bulana kadar mücadele edeceğiz .Artık Yeter Ahmet Emre Toprak Altında Rahat Uyusun Adalet 8 yıldır yerine gelmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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