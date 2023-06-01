Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
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Şanlıurfa'da, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yapılan kutlamalarda açılan ateş sırasında, başından tabanca kurşunuyla yaralanan 14 yaşındaki Emirhan Gelgir, yaşam mücadelesini kaybetti.
28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, kentte yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Magandaların açtığı ateşle, Topdağı Mahallesi'nde oturan Emirhan Gelgir başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Gelgir, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.
TABANCAYI ATEŞLEYEN KİŞİ ARANIYOR
Emirhan Gelgir'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gelgir'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.