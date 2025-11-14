Haberler

Maduro, Venezuela'nın İşgal Tehdidine Dikkat Çekti

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin askeri hareketlerini protesto eden gençlerle birlikte katıldığı yürüyüşte, ülkesinin işgal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti ve gençlerden 'özgür ve bağımsız bir Venezuela' için mücadele etmelerini istedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisine destek veren ve ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğini protesto eden gençler ile yaptığı yürüyüşte, ülkesinin işgal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Başkent Caracas'ta düzenlenen "Büyük Gençlik Yürüyüşü" etkinliğinde gençlerle birlikte yürüyen Maduro, ABD'yi hem askeri faaliyetleri hem de Venezuelalı göçmenlere yönelik muamelesi nedeniyle "sert" sözlerle eleştirdi.

Maduro, Venezuela'nın işgal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kuzeyde bizi takip ediyorlar ve Venezuela'yı işgalle tehdit ediyorlar. Cumhuriyetin sonsuza dek özgür ve bağımsız olmasını isteyen herkes, bu topraklarda büyük bir çabayla kendini güçlendirmelidir." ifadesini kullandı.

"Venezuela barış istiyor, Venezuela vatan istiyor" diyen Maduro, şunları söyledi:

"Emperyal güçler zor durumda, baskı altında ve rahatsız, çünkü Venezuela güçleniyor. Venezuela'ya olan sevginizi elinizden almalarına izin vermeyin. Ülkemizin dünyanın en iyisi olduğuna dair inancınızı koruyun. Venezuela barış için birleşmiş durumda ve gençlik, ülkemizin yeni çağının başrol oyuncusudur."

Maduro, 2017–2020 yıllarında "yanıltıcı vaatlerle" ABD'ye giden genç Venezuelalıların kötü muamele gördüğünü öne sürerek, "Onları takip ediyorlar, dövüyorlar, kaybettiriyorlar ve işkence ediyorlar, ardından da ABD'den tekmelerle geri gönderiyorlar." diye konuştu.

Gençler ise yürüyüş boyunca attıkları sloganlarla ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğini protesto ederek, "Ülkenin barışı için hayatlarımızı vereceğiz" şeklinde yemin etti.

Maduro'nun barış vurgulu ifadelerini yineleyen gençler, "özgür ve bağımsız bir Venezuela" için mücadele sözü verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Güney Mızrağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyuran Hegseth, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD anakarasını korumayı, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtmişti.

Trump yönetiminin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik adımları

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
