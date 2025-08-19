Maduro, Savaş Tehditlerine Karşı 4,5 Milyon Milis Gücünü Konuşlandıracak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin savaş tehditlerine karşılık olarak 4,5 milyon sivil milis gücünü harekete geçireceğini açıkladı. Maduro, bu adımla ülkenin barış ve egemenliğini güvence altına almayı hedefliyor.

KARAKAS, 19 Ağustos (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik savaş tehditlerini engellemek amacıyla 4,5 milyon sivil milis gücünü ülke çapında konuşlandırma kararı aldı.

Maduro pazartesi günü iktidar koalisyonundaki valiler ve belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından, kırsal ve kentsel milisleri güçlendirme ve fabrikalar ile işyerlerinde savaş grupları oluşturma planlarını açıkladı.

Bu adımı, ülkenin barış ve egemenliğini güvence altına almak için "halk, polis ve silahlı kuvvetlerin mükemmel birleşimi" olarak nitelendiren Maduro, "halk her türlü saldırıya direnmeye hazır" ifadesini kullandı.

Maduro'nun açıklaması, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in Washington'u uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayipler'de askeri harekatları meşrulaştırmaya çalışmakla suçlamasının ardından geldi.

ABD Başsavcısı Pamela Bondi ise bu ay başında, Maduro'nun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı olduğunu öne sürerek, onun tutuklanmasına yol açacak bilgilere 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuş, Maduro ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.