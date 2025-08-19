Maduro, Savaş Tehditlerine Karşı 4,5 Milyon Milis Gücünü Konuşlandıracak

KARAKAS, 19 Ağustos (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik savaş tehditlerini engellemek amacıyla 4,5 milyon sivil milis gücünü ülke çapında konuşlandırma kararı aldı.

Maduro pazartesi günü iktidar koalisyonundaki valiler ve belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından, kırsal ve kentsel milisleri güçlendirme ve fabrikalar ile işyerlerinde savaş grupları oluşturma planlarını açıkladı.

Bu adımı, ülkenin barış ve egemenliğini güvence altına almak için "halk, polis ve silahlı kuvvetlerin mükemmel birleşimi" olarak nitelendiren Maduro, "halk her türlü saldırıya direnmeye hazır" ifadesini kullandı.

Maduro'nun açıklaması, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in Washington'u uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayipler'de askeri harekatları meşrulaştırmaya çalışmakla suçlamasının ardından geldi.

ABD Başsavcısı Pamela Bondi ise bu ay başında, Maduro'nun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı olduğunu öne sürerek, onun tutuklanmasına yol açacak bilgilere 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuş, Maduro ise bu iddiaları reddetmişti.