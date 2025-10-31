Haberler

Maduro, Rusya'dan Acil Askeri Destek İstedi

Güncelleme:
Washington Post'un haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'ye karşı Rusya'dan füzeler dahil acil askeri destek talep etti ve Çin ile İran'dan da yardım istedi.

NEW ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'ye karşı Rusya'dan, "acil askeri destek" istediğini öne sürdü.

WP, elde ettiği ABD hükümetine ait bazı belgelere göre Maduro'nun Rusya'dan, "füzeler dahil acil askeri destek talep ettiği" iddiasına yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca, Caracas yönetiminin, Çin ve İran'dan da yardım talep ederek insansız hava araçları istediği iddiasını paylaştı.

Haberde, "Belgeler, Maduro'nun ABD güçleri Karayipler'de konuşlanırken Rusya'dan füzeler, radarlar ve daha gelişmiş uçaklar talep eden bir mektup taslağı hazırladığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

WP, Caracas yönetiminin Moskova'dan taleplerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazılan bir mektupta dile getirdiğini ve bu ay "üst düzey bir yardımcının" Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında, bu mektubun iletilmesinin planlandığına dair detaylara yer verdi.

Belgelere göre Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e hitaben de "ABD ile Venezuela arasındaki tırmanışa karşı koymak" amacıyla iki ülke arasında "genişletilmiş askeri işbirliği" talebinde bulunan bir mektup kaleme aldı.

Ayrıca belgelerde, Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez'in de İran'a yapacağı ziyareti planlarken, yakın zamanda bu ülkeden askeri teçhizat ve İHA sevkiyatını koordine ettiği belirtiliyor.

WP haberinde, ABD belgelerinde, "Maduro'nun ABD'nin Karayipler'deki saldırganlığının ciddiyetini vurguladığı ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri eylemini, ortak ideolojileri nedeniyle Çin'e karşı bir eylem olarak tanımladığının" yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
