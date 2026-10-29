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Maduro'nun davasına bakan ABD'li Yargıç Hellerstein 92 yaşında doğal nedenlerle öldü

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Maduro'nun davasına bakan ABD'li Federal Yargıç Alvin Hellerstein, 92 yaşında doğal nedenlerle öldü. Başyargıç Laura Taylor Swain'in açıklamasının ardından Maduro'nun avukatı üzüntüsünü dile getirip ailesine başsağlığı diledi.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun davasına bakan ABD'li Federal Yargıç Alvin Hellerstein, 92 yaşında öldü.

ABC News'ün haberine göre New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Başyargıcı Laura Taylor Swain, Yargıç Alvin Hellerstein'ın doğal nedenlerle vefat ettiğini açıkladı.

Swain, 92 yaşında vefat eden Yargıç Hellerstein'ın çok uzun süredir üstün başarıyla görev yaptığını belirterek, "Bu mahkemeye sunduğu enerjik ve özverili hizmeti vefatına kadar devam etti. Kendisi büyük takdir görüyor ve çok özlenecek." ifadelerini kullandı.

Maduro'nun avukatı, açıklamasında, "Yargıç Hellerstein'ın vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyduk ve ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Hellerstein, 1998 yılında eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından atanmış ve 11 Eylül 2001 saldırılarıyla ilgili davalar da dahil olmak üzere çok çeşitli federal davalara başkanlık etmişti.

Kaynak: AA
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