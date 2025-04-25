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Maduro'dan Papa Franciscus'a Anma: 'Mirası Sonsuza Dek Kazınacak'

Maduro'dan Papa Franciscus'a Anma: 'Mirası Sonsuza Dek Kazınacak'
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Papa Franciscus'un vefatı üzerine yaptığı açıklamada, Papa'nın emperyalist ablukaya karşı Venezuela'yı savunduğunu ve onun mirasının sonsuza dek hatırlanacağını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatına ilişkin, "Onun mirası sonsuza dek kazınacak." ifadesini kullandı.

Başkent Karakas'ta özel bir televizyona açıklamalarda bulunan Maduro, Papa Franciscus'un emperyalist ablukaya karşı daima Venezuela'ya savunduğunu söyledi.

"Onun mirası sonsuza dek kazınacak" diyen Maduro, "(ABD'yi kastederek) İmparatorluğun saldırganlığına karşı Venezuela halkını savundu. Filistin ve Yahudi halkına saldıran Roma İmparatorluğu değil, Latin Amerika ve Karayipler'e her gün saldıran ABD imparatorluğudur. Papa Franciscus'u yeni çağın işareti olarak kabul ediyoruz. Tanrı inancı, insana özgünlük, güç ve ihtiyacımız olan gerçek ışığı veren önemli şeylerden biridir." ifadelerini kullandı.

Papa'nın sömürgeci politikalara karşı her zaman ezilen halkların yanında olduğunu vurgulayan Maduro, "O, iyi bir insan, iyi bir papa, halkın papasıydı. Gerçekleri dünyanın güçlülerinin yüzüne söylemekten çekinmeyen bir liderdi." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela, 21 Nisan'da Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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