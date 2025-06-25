Maduro'dan Bukele'ye Sert Eleştiriler: 'Düşük Seviyeli Gaddar'

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi gaddarlıkla suçlayarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Maduro, El Salvador'da tutulan 252 Venezuelalı için Bukele'yi eleştirip, uluslararası toplumu bu duruma sessiz kalmakla yargıladı. Bukele'nin insanlık suçları işlediğini iddia eden Maduro, ulusal ve uluslararası adaletin sağlanmadığını vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek, "Bukele, düşük seviyeli bir gaddar ve Netanyahu'ya dönüştü." dedi.

Ülkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, El Salvador lideri Bukele'yi hedef aldı.

Maduro, ABD tarafından sınır dışı edilen 252 Venezuela vatandaşının El Salvador'da "haksız ve hukuksuz şekilde tutulduğunu, Bukele'nin bu kişilere zulmettiğini" savundu.

El Salvador Yüksek Mahkemesinin insani taleplerine cevap vermediğini belirten Maduro, "Bukele, düşük seviyeli bir gaddar ve Netanyahu'ya dönüştü. Orta Amerika'da uzun zamandır görülmemiş en büyük despotlukları uygulamakla görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

Maduro, uluslararası toplumu bu duruma sessiz kalmakla eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bukele'nin işlediği insanlık suçları ve istismarlar karşısında, 252 Venezuelalının ailelerine sesleniyorum: Er ya da geç onları Venezuela'ya geri getireceğiz. Birleşmiş Milletler yeni faşizm dayatmalarına maruz kalıyor. Kaçırma, bombalama, öldürme ve suikast gibi eylemlerde adalet sağlanmıyor; yalnızca bağımsız ülkeler hedef alınıyor."

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya bir öneride bulunarak, Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması durumunda, ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuelalının salıverilebileceğini bildirmişti.

Maduro yönetimi ise söz konusu teklifi "şantaj" olarak değerlendirmiş ve Bukele'nin önerisine doğrudan yanıt vermemişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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