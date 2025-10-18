Haberler

Maduro'dan Batı Eyaletleri için Maksimum Güvenlik Talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine karşılık olarak batı bölgesindeki dört eyalette güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi ve halkın da savunma sistemine katılacağını açıkladı.

Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bağımsızlık 200 Operasyonu" tatbikatı kapsamında Marida, Trujillo, Lara ve Yaracuy eyaletlerinde güvenlik tedbirlerinin maksimum düzeye çıkartılacağını belirtti.

Planın amacının, ülkenin bütünsel savunmasını sağlamak ve ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri varlığına karşı önlem almak olduğunu dile getiren Maduro, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bütünsel savunması için en uygun duruma ulaşmak üzere tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Halkımızın ve tüm kesimlerin mükemmel bir birliği içinde, barışı kazanmak ve egemenliğimizi korumak için çalışıyoruz."

Venezuela basınına göre, hükümet, savunmanın yalnızca resmi güçlerin işi olmadığını; halkın da aktif rol alacağını belirtiyor.

Hükümet, 6,2 milyon kişinin Bolivarcı Milis Gücü (Milicia Bolivariana) kayıtlı olduğunu ve bunların bu savunma sisteminde yer alacağını söylüyor.

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, dünkü açıklamasında, halihazırda 11 eyalette güvenlik önlemlerinin zaten maksimum düzeye çıkarıldığını hatırlatmış, bu uygulamaya başkent Caracas ve Miranda eyaletlerinin de ekleneceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA), Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
