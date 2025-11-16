Maduro'dan Askeri Seferberlik Çağrısı

KARAKAS, 16 Kasım (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile Trinidad ve Tobago'nun Karayipler'de ortak askeri tatbikat yapacaklarını duyurmasının ardından, ülkenin doğu bölgesinde sürekli tetikte olunmasını isteyerek seferberlik çağrısında bulundu.

Maduro, ülkenin kuzeyindeki Miranda eyaletinin Petare kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bolivar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoategui ve Nueva Esparta başta olmak üzere tüm doğu eyaletlerinin halkına vatandaşlar, askeri güçler ve polis arasında birliktelik sağlamaları, tetikte olmaları ve Venezuela bayraklarıyla sokaklarda yürümeleri için bir kez daha çağrıda bulunuyorum" dedi.

Devlet Başkanı, çağrının tüm sosyal ve siyasi kesimlere uyanık olmaları ve provokasyonlara kanmamaları yönünde bir talimat niteliğinde olduğunu vurguladı.

Maduro açıklamayı, Trinidad ve Tobago'nun Sucre eyaleti açıklarındaki sularda ABD ile yeni bir askeri tatbikat düzenleyeceğini açıklamasının ardından yaptı.

Tatbikatı bölgesel barışı tehdit etme girişimi olarak eleştiren Maduro, ülkesine saldırı olarak nitelendirdiği bu duruma karşı koymak için "vatanseverlik coşkusuyla" seferberlik çağrısını yineledi.

Trinidad ve Tobago cuma günü, Karayipler'de konuşlanmış olan ABD ile askeri tatbikatlara yeniden başlayacağını duyurdu. Bu, bir aydan kısa süre içinde yapılan ikinci ortak tatbikat olacak.

Maduro ayrıca ABD halkına seslenerek, "Güney Amerika ve Karayipler'de savaş başlatılmasını emredenlere engel olmalarını" istedi.