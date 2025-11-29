Haberler

Maduro, Caracas'ta 'Her şey yolunda' mesajı verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin askeri müdahale tehditlerine karşılık başkent Caracas'ta araç turu atarak halkın normal yaşamına dikkat çekti. Maduro, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, şehirdeki hareketliliği ve açık mağazaları gösterdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin askeri müdahale tehditlerinin arttığı dönemde başkent Caracas sokaklarında kullandığı araçla tur atarak "Her şey yolunda" mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Maduro, Caracas'ın en işlek bulvarlarından San Martin'de sürdüğü araçla ilerlerken çevreyi gösterdi.

Halkın günlük yaşamına, açık mağazalara ve trafikteki hareketliliğe dikkati çeken Maduro, yanındakilere "Her şey yolunda görüyorsunuz, normal hayat devam ediyor." diye seslendi.

Maduro, "San Martin Bulvarı'ndayız. Şurada Caracas metrosu faaliyet gösteriyor. Orada güzel bir kafe var, sana tavsiye ederim. Caddeler, yılbaşı öncesi dekoratif süslemelerle donatılmış." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro'nun yanındaki kişinin "Oysaki tüm dünya sizin korkudan titrediğinizi, tünellerde yaşadığınızı ve evden çıkmadığınızı söylüyor." şeklindeki sözleri üzerine Maduro, "Buradan hepinize kucak dolusu selamlar, yaşasın vatanımız. Bizler, Simon Bolivar'ın çocuklarıyız." dedi.

ABD'den Cartel de los Soles kararı

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı bildirilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
