Venezuela: Abd, Müdahalelerine Son Vermeli

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tarihi Santa Ines Savaşı'nın yıldönümünde yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine ve Latin Amerika'ya yönelik müdahalelerini durdurmasını talep etti.

KARAKAS, 11 Aralık (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'ye ülkesine ve Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik müdahale politikasına son verme çağrısında bulundu.

Maduro, tarihi Santa Ines Savaşı'nın 166. yıldönümünde ulusal egemenliği savunmak amacıyla çarşamba günü başkent Karakas'ta düzenlenen protesto gösterisinde yaptığı konuşmada, "Venezuela olarak ABD hükümetinin Venezuela ve Latin Amerika'daki hukuksuz ve acımasız müdahale politikasını sonlandırmasını istiyoruz" dedi.

Maduro, "Venezuela olarak talebimiz şu: dünya genelinde rejim değişikliği politikalarına, darbeler ve işgallere son verilsin" ifadelerini kullandı.

Venezuela'yla savaş ihtimalini protesto eden ABD vatandaşlarına da teşekkür eden Maduro, ABD'nin Venezuela'ya karşı yürüttüğü askeri düşmanlığı reddeden kamuoyu hareketinin giderek büyüyüp güçlendiğini vurguladı.

ABD yaklaşık dört aydır, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayip Denizi'nde, çoğunlukla da Venezuela kıyılarında önemli bir askeri varlık bulundururken,Venezuela bu durumu Karakas'ta rejim değişikliği hedefleyen bir girişim olarak nitelendiriyor.

