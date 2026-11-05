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Madrid'deki İber-Amerika Zirvesi'nde Milei ile Sanchez'in mesajları ayrıştı

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Madrid'deki 30. İber-Amerika Zirvesi'nde Sanchez diyalog, işbirliği ve barış çağrısı yaparken Milei sosyalizm ile faşizmi eş değer gösterdi. Milei, Sanchez ile ikili görüşme yapmadı ve tokalaşma soğuk oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 30. İber-Amerika Zirvesi'nde, aralarında uzun süredir siyasi gerilim bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin farklı mesajları öne çıktı.

Aralık 2023'te göreve gelmesinden bu yana sekizinci kez İspanya'yı ziyaret eden Milei, önceki ziyaretlerinde olduğu gibi Sanchez ile ikili görüşme yapmadı.

Zirvenin dün akşam düzenlenen açılış galasına da katılmayan Milei, İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal ile görüştü.

Milei ve Sanchez, liderler toplantısı öncesinde İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Sanchez ve İber-Amerika Genel Sekreteri Andres Allamand'ın liderleri salon girişinde karşıladığı sırada ilk kez yan yana geldi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, Sanchez ile tokalaşmasında oldukça soğuk davrandığı görüldü.

Milei, sosyalizm ile faşizmi eş değer gösterdi

Toplantıda yaptığı konuşmada sosyalizm ile faşizmi eş değer gösteren Milei, "Sosyalizm siyasette faşisttir, faşizm ise ekonomide sosyalisttir. Her iki doktrin de bireysel kararların kontrolünü bir azınlığın elinde toplar ve ekonomik bağımlılığı siyasi egemenliğin bir aracı haline getirir." dedi.

Milei, her iki ideolojinin de serbest piyasaya karşı olduğunu, devlet müdahalesini savunduğunu, şirketleri millileştirdiğini ve medyayı kontrol ederek propaganda yaptığını öne sürdü.

Şili, Kolombiya ve Peru'daki son seçimleri kazanan sağcı liderleri öven Milei, "Bu seçimler, iktidarın kötüye kullanılmasına karşı demokratik bir isyanı tetiklemiştir ve liberal ruhun hala canlı olduğunu göstermiştir. Arjantin de bu tür bir ilerlemenin mümkün olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Sanchez'den diyalog, işbirliği ve barış çağrısı

İspanya Başbakan Sanchez ise dünyada artan çatışma ve gerilimlere, uluslararası hukuk ile ortak kuralların sorgulanmasına ve ülkeler arasındaki işbirliğini tehdit eden güvensizliğe dikkati çekti.

"Farklılıklara sığınmak ve giderek daha bölünmüş bir dünyaya teslim olmak yerine, diyalog, işbirliği ve barışa olan bağlılığa odaklanmalıyız." diyen Sanchez, "Dayatma yerine diyalog, bölünme yerine işbirliği ve şiddet yerine barış." mesajını verdi.

İber-Amerika Genel Sekreteri Allamand da Brezilya, Kolombiya ve Venezuela gibi bölge ülkelerinin devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edilmemesine rağmen zirvenin hedeflerine ulaştığını belirterek, "22 üye ülkenin aktif katılımıyla belirlenen hedeflere ulaşıldığına inanıyoruz." dedi.

Allamand, üye ülkelerin bilgi, kültür ve toplumsal uyuma öncelik vermeyi sürdürdüğünü dile getirerek, yoksulluğun azaltılması için ekonomik büyümenin sağlanması ve uluslararası organize suç karşısında halkın güvenliğinin korunması gibi alanlarda da ortak çalışmaya açık olduklarını ifade etti.

İki lider arasındaki gerilim

Geçmişte Sanchez'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Milei, son olarak ekim ayında Madrid'de katıldığı bir toplantıda İspanya Başbakanını "diktatör" olarak nitelendirmişti.

İspanya hükümeti, bu sözleri "utanç verici" ve "yakışıksız" olarak değerlendirerek Milei'yi kınamıştı.

Milei'nin son ziyareti sırasında Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisinin Madrid'deki genel merkezine, "Merhaba Milei, erkek solcular ve kadın solcular sana İspanya'ya hoş geldin diyor. Avrupa'nın en çok ekonomik büyümesi olan ülke." yazılı pankart asılmıştı.

Sanchez de mitinglerde, "Evet ben solcuyum ve bundan gurur duyuyorum." mesajını öne çıkarmıştı.

Kaynak: AA
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