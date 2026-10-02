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Madrid'de Usera bölgesindeki iki ejderha ve ayı figürlü Çin tarzı kemerli kapı açıldı

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İspanya'nın başkenti Madrid'de Usera bölgesindeki Çin tarzı kemerli kapının açılış töreni 1 Ekim 2026'da yapıldı. Üzerinde iki ejderha ve kentin simgesi ayı figürleri bulunan kapı, semtin kültürel çeşitliliğini ve Çin topluluğuyla bağlarını simgeliyor.

MADRİD, 2 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de Usera bölgesinde bulunan Çin tarzı kemerli kapının açılış töreni, 1 Ekim 2026.

Üzerinde iki ejderha ve kentin simgesi olan ayı figürleri bulunan Çin tarzı kemerli kapının açılışı perşembe günü yapıldı. Kemerli kapı, semtin kültürel çeşitliliği ve Çin topluluğu ile olan bağlarını simgeliyor. (Fotoğraf: Cheng Min/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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