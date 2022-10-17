Patlamada yaşamını yitiren madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bartın Amasra'da maden faciasında yaşamını yitiren Mehmet Bulut'un ailesini ziyaret etti. Bulut'un eşi Elif Bulut, "Yanmış kocamı öpemedim ben, suratı yanmış, bacağı yanmış, kolu yanmış. Ben hayat arkadaşımdan korktum öpemedim, canı yanar diye. Daha 30 yaşında bu kadar kolay mı? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?.. Kocam diyordu bana, 'Bacalarda sıkıntı var. Temizlenmesi gerek' diyordu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Bartın Amasra'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği faciasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Karaca ve Yıldız, faciada yaşamını yitiren Mehmet Bulut'un Amasra Ahatlar köyündeki evini ziyaret etti. Karaca, taziye çadırında Bulut'un yakınlarına, "Merak etmeyin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Bizden ne talep ederseniz edin hazırız" dedi.

Bulut'un eşi Elif Bulut, Karaca'ya şu sözlerle dert yandı:

"Gelen bütün gazetecilere söyledim. Bakın dedim, ihmal var. Kocam söyledi, ihmal var, cinayet. Hiçbiri bir tanesi bir cesaret edip diyemedi ki ihmal var. Hepsi hikayeleri yarım kaldı, vah vah, bir dakikalık acılı videolar, müzikler…Bir tanesi de çıkıp diyemedi ki ihmal var, cinayet bu. 24 yaşında ben dul kaldım geçer mi bu? Benim kocam deli gibi haber izleyen adamdı, eleştirirdi, yorum yapardı, benim kocam haber oldu. Bir tanesi de çıkıp korktular, televizyonlar da diyemedi burada ihmal var, cinayet var diye. Yanmış kocamı öpemedim ben, suratı yanmış, bacağı yanmış, kolu yanmış. Ben hayat arkadaşımdan korktum öpemedim, canı yanar diye.

"BACALARDA SIKINTI VAR"

Daha 30 yaşında bu kadar kolay mı? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ölmeye gittiği gün diyordu; 'İşler çok kötü bugün.' Gitme bugün o zaman dedim, 'Aşkım, maaşımı tam alayım paramız kesilmesin' dedi. Bak iki gün sonra maaş geliyor, para. Yiyemeyecek parasını. Arkadaşı demiş, 'Patlayacağız artık' demiş. Kocam diyordu bana, 'Bacalarda sıkıntı var. Temizlenmesi gerek' diyordu.

"3 SENE ÖNCE RAPOR ÇIKMIŞ NEREDESİNİZ?"

Ben öğretmenim, çocuğuma da bakarım, ceza alsınlar. Bel fıtığı oldu madende. '3 aydır bacalar temizlenecek' diyordu, 3 sene önce rapor çıkmış neredesiniz? 11 aylık bebeğim var benim, kafe tuttuk önümüzdeki ay doğum günü yapacaktık, bak çorap kokluyorum ben."