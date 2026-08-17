Madencilerin Bakanlık Önündeki Eylemi 8. Günde: 24 Saat Kalacaklar

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi 8'inci gününde sürüyor. Bakan Alparslan Bayraktar ile görüşme taleplerinin yanıtsız bırakılmasına tepki gösteren işçiler, baretlerini Bakanlığın kapısına vurdu. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, "Bundan sonra 24 saat buradayız. İşçi hakkını almadan buradan gitmeyecek" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin haklarını alma talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylem 8'inci gününe girdi.

İşçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmek istedi. Bağımsız Maden-İş Sendikası yetkililerinin ve madencilerin görüşme taleplerine yanıt verilmemesi üzerine işçiler, baretlerini Bakanlığın kapısına vurarak tepki gösterdi.

Bu sırada Bakanlık kapısındaki tekerlerden biri kırıldı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, olay nedeniyle kendilerinden şikayetçi olunduğunu söyledi. Eylemciler, oluşan zararı gidermek amacıyla kaynakçı çağırdı ancak kaynakçının çalışma yapmasına Bakanlık güvenlik görevlilerince izin verilmedi.

ÇAKIR: "BUNDAN SONRA 24 SAAT BURADAYIZ"

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, bugüne kadar eylemlerini her gün saat 17.00 itibarıyla sonlandırdıklarını ancak bundan sonra Bakanlık önünde 24 saat kalacaklarını açıkladı.

Çakır, şöyle konuştu:

"Biz sekiz günden beri her gün saat beş dediğinde buradan çıkıp gidiyorduk. Ama bundan sonra biz işçiler ve sendika olarak 24 saat buradayız. Türkiye halkına, Türkiye'deki yurttaşlarımıza şunu söylemek isterim; işçi kardeşlerimiz buradadır. Gelip burada ziyaret edebilirsiniz. Bundan sonra 24 saat buradayız."

Sendikalara ve siyasi partilere işçilere destek verme çağrısı yapan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu işçiler elbette bu sendikanın üyesidir ama size oy verenlerdir. Belki tatildesiniz, belki yazlıklardasınız ama bu işçiler sizin işçiniz. Sekiz günden beri bu işçiler gerçekten perişan, gerçekten aç, susuz. Bu işçilere destek çıkmak zorundasınız. Bu işçiler kaybederse Türkiye'deki işçi sınıfı kaybedecek, emekçiler kaybedecek, çiftçiler kaybedecek. Burada bir avuç işçi gelmiş. Bu işçilere herkesin destek çıkmasını isterim. Ankara halkı gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bu işçileri ziyaret edebilir."

"BİZ HİÇBİR YERE ZARAR VERMEK İSTEMİYORUZ"

Bakanlık kapısında meydana gelen hasara ilişkin konuşan Çakır, şöyle devam etti:

"Şimdi burada bir teker kırıldı. Bizden şikayetçi olmuşlar. Olabilirler. Ama o kapı da bu işçilerin vergileriyle, alın teriyle yapıldı. Biraz önce kaynakçı istedik, çağırdık. O kaynağı da yapacağız. Biz hiçbir yere zarar vermek istemiyoruz. Biz zarar verecek insanlar değiliz. Biz sadece hakkımızı arayan insanlarız. Bu işçiler alın terini arıyor. Alın teri çocuklarının, torunlarının geleceğidir."

Çakır, Bakan Bayraktar'ın işçilerle görüşmemesine tepki göstererek, "Belki sendikayla görüşmeyebilirsiniz. En azından bu işçiler sizin işçiniz, bu işçilerle görüşebilirsiniz" dedi.

"BİZİ SPATULAYLA DA KAZISANIZ BURADAN AYRILMAYACAĞIZ"

Eylemi sürdüreceklerini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Burada 150 tane işçi direndiği için işçinin önüne barikat kuruyorlar. Ne yaparsanız yapın, işçi hakkını almadan buradan gitmeyecek. Gitmeyeceğiz. Gözaltına alınız, ne yapıyorsanız yapın ama bizi spatulayla da kazısanız buradan ayrılmayacağız. Çünkü biz madenciyiz. Biz yer altına nasıl girdiğimizi de biliyoruz, yer altından nasıl çıktığımızı da biliyoruz."

Çakır, Bakanlığa seslenerek, "Bizi sınamayın. Bizi korkutamazsınız, bizi yıldıramazsınız. Bize beş bin değil, on bin polis de getirseniz bizi korkutamazsınız. Çünkü biz korkuyu yerin altında bırakıp geliyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'a görüşme çağrısını yineleyen Çakır, "Sekiz günde beş dakika... Beş dakika zamanınız yok mu? Neden korkuyorsunuz, neden kaçıyorsunuz? Çünkü işçilerin haklı olduğunu siz de bizim kadar biliyorsunuz" dedi.

AKSU: "MADENCİLERİN YALNIZ OLMADIĞINI HİSSETTİRİN"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da kamuoyuna madencilere destek çağrısında bulundu.

Aksu, şöyle konuştu:

"Maden direnişinden haberdar olan her bir yurttaşımıza; sinema sanatçılarına, ses sanatçılarına, müzisyenlere, tiyatroculara, avukatlara, doktorlara, mühendislere, mimarlara, siyasi parti mensuplarına, üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine bu saat itibarıyla 'Madenciler haklıdır' ya da 'Madencinin yanındayız' diye çağrılar yapmanızı, sosyal medyadan çağrılar yapmanızı, yazılar yazmanızı, duvarlara yazmanızı, madencilerden taraf olduğunuzu belirtmenizi, holdinglerden korkmamanızı, yoksulların, garibanların, fakirlerin, ezilenlerin, işçilerin kimsesiz olmadığını, hep beraber olduğumuzu bir kere daha dosta düşmana göstermenizi rica ediyoruz. Lütfen yalnız olmadığımızı, bu kavgada hep beraber olduğumuzu hissettirin. Herkes birbirini hissetsin."

Kaynak: ANKA