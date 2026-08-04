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Maden işçilerinden Ankara'da hak mücadelesi

Maden işçilerinden Ankara'da hak mücadelesi
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Doruk Madencilik'e bağlı termik santral ve kömür işletmelerinden ayrılan işçiler, ödenmeyen ücret ve tazminat alacakları için Ankara'da Ulus Meydanı'ndan Ankara Garı'na yürüdü. Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, hakları alınmadan Ankara'dan ayrılmayacaklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu; grup, yürüyüşün ardından oturma eylemi yaptı.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesindeki Doruk Madencilik'e bağlı termik santral ve kömür işletmelerinden emeklilik nedeni veya haklı fesihle işten ayrılan işçiler, ücret ve tazminat alacaklarının ödenmediğini öne sürerek, Ankara'da Ulus Meydanı'ndan Ankara Garı'na yürüdü.

Ulus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 işçi, aileleriyle birlikte sloganlar eşliğinde Ankara Garı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, grup adına açıklama yaptı. Kocabıyık, işçilerin haklarına dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Hakkımızı almadan Ankara'dan gitmeyeceğiz" diyerek, haksızlık, hukuksuzluk yapan işverene devletin gerekeni yapması gerektiğini söyledi.

Yetkilileri göreve davet ettiklerini ifade eden Talih Kocabıyık, "Bir an önce çözüm bulmak için ne gerekiyorsa yapsınlar. 8 gündür söylüyorum. 8 gündür çalmadığımız kapı kalmadı; sonuç yine sıfır. Çocukların yüzü gülmeden, aileler mutlu olmadan Ankara'dan ayrılmayacağım. Hatta kalabalığı daha fazla artıracağım" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, oturma eylemi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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