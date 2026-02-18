Madencilere rüşvet karşılığı rapor verdiği iddia edilen doktor tutuklandı

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta madencilere rüşvet karşılığı rapor düzenlediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen aile hekimi Recep Yaylı (60) tutuklandı. Şüpheli maden işçisi Selçuk A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli madenci Mertcan A. ise başka suçtan tutuklu olduğu için yeniden cezaevine gönderildi.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı