Haberler

Madencilere rüşvet karşılığı rapor verdiği iddia edilen doktor tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta madencilere rüşvet karşılığı rapor düzenlediği iddiasıyla aile hekimi Recep Yaylı tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise farklı durumlar nedeniyle serbest kaldı veya cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta madencilere rüşvet karşılığı rapor düzenlediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen aile hekimi Recep Yaylı (60) tutuklandı. Şüpheli maden işçisi Selçuk A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli madenci Mertcan A. ise başka suçtan tutuklu olduğu için yeniden cezaevine gönderildi.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu