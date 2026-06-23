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Bolu'da maden ocağındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

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Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında 17 Haziran'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Muhammed Özkul'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenazeye kaymakam, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı. Olayla ilgili 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Muhammed Özkul'un cenazesi toprağa verildi.

Özkul için Gökçesu beldesindeki Atatürk Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, belde mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Özkul'un yakınlarının yanı sıra Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız ve Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında 17 Haziran'da göçük meydana gelmiş, göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmış, toprak altında kalan Muhammed Özkul'u (49) kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmaların 6'ncı gününde dün Özkul'un cesedine ulaşılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden D.Y. tutuklanmış, A.B. ile İ.Y. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer zanlı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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