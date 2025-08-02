Maden Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

Maden Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi
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Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Hasana Coşkun'un cenazesi, Alacakaya ilçesindeki köy mezarlığında defnedildi. Cenazeye vali ve milletvekilleri de katıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Hasan Coşkun'un cenazesi, toprağa verildi.

Kayaönü köyü mevkisinde dün özel krom madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan Coşkun'un cenazesi, yakınları tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak, Alacakaya ilçesi Halkalı köyüne getirildi.

Evli ve 4 çocuk babası Coşkun'un cenazesi, köy mezarlığında kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Coşkun'un yakınlarının yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Alacakaya Kaymakamı Batuhan Sarıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Palu ilçesi Kayaönü köyü mevkisinde dün özel krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, ihbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ile jandarma ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin çalışması sonucu, göçük altında kalan Hasan Coşkun'un (45) cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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