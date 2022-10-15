Madende mahsur kalan babasını bekleyen gencin sözleri yürekleri dağladı! İşçiler sarılarak teselli etti

Bartın'da maden ocağındaki patlama sonrası aileler, olay yerine akın etti. Yakınları için endişelenen vatandaşlar, içeriden gelecek güzel haberi umutla bekliyor. Maden ocağı önüne gelerek babasının durumu için endişelenen bir gencin, "Ben bu acıya dayanamam" sözleri yürekleri dağladı. Genci, babasının mesai arkadaşları sarılarak teselli etti. O anlar izleyenlerin içini sızlattı.

Bartın'da maden ocağında şiddetli bir patlama meydana geldi. Feci olay sırasında madende 110 işçi çalışırken, riskli bölgede 49 kişi bulunuyordu. Şimdiye kadar 36 işçi madenden çıkarılırken, dışarı çıkarılan işçilerden 25'i hayatını kaybetti. Tedavisi süren 11 işçiden 1'i ağır olmak üzere 4'ü yoğun bakımda tutuluyor.

AİLELER OLAY YERİNDE UMUTLA BEKLİYOR

Patlamayı haber alan maden işçilerinin aileleri haberi alır almaz bölgeye akın etti. Meydana gelen patlama sonrası maden ocağı önünde toplanan ailelerin endişeli bekleyişleri sürüyor. Maden ocağı önünde ekiplerin dağıttığı battaniye ile ısınmaya çalışan aileler, burada maden ocağından gelecek güzel haberi umutla bekliyor.

BABASININ YOLUNU GÖZLEYEN GENCİN SÖZLERİ YÜREKLERİ SIZLATTI

Maden ocağı önünde babasını bekleyen bir gencin sözleri yürekleri sızlattı. Babası adına endişelenen genç, "Ben bu acıya dayanamam" diyerek alanda gezinirken, gözü yaşlı çocuğu maden ocağı işçileri sarılarak teselli etti. O anlar izleyenlerin içini sızlattı.