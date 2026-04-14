Trafik kazasında hayatını kaybeden maden işçisi Malatya'da toprağa verildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Yücel, cenaze namazı sonrası defnedildi. Yücel'in cenaze törenine Kaymakam ve yakınları katıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Yücel toprağa verildi.

12 Nisan'da Güvenç Mahallesi mevkiinde servis minibüsünün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Ali Yücel için Çulhalı Mahalle Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Yücel, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze namazına Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Ali Yücel'in ailesi, yakınları ve mahalle halkı katıldı.

Hekimhan ilçesinde 12 Nisan'da Mustafa Özdemir'in kullandığı 44 S 7810 plakalı maden işçilerini taşıyan servis minibüsü, Güvenç Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 2 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

