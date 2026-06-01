Haberler

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Aksu: "İşçinin Hakkını Iban'larda Görmeden Kimse Bu Yoldan Geri Dönmeyecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işçi haklarının ödenmemesi ve yasaklara rağmen Ankara'ya yürüyeceklerini, IBAN'a ödeme yapılmadan geri dönmeyeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Yolumuzu kesmeye çalışıyorlar ama biz bugün Ankara yoluna çıkacağız. İşçinin hakkını IBAN'larda görmeden kimse bu yoldan geri dönmeyecek. Eğer IBAN'a parayı yatırma kudretleri yoksa, bize 'yasak' diye karşımıza çıkmasınlar" dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası'nın resmi sosyal medya hesabından "Beypazarı Atatürk Parkı'ndan sesleniyoruz!" başlığı ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun açıklaması paylaşıldı. Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugüne kadar hep açık dövüştük. Ne yapacaksak öncesinde söyledik. Gizli saklı bir iş yapmadık. Her şey Türkiye halkının ve kamuoyunun gözleri önünde oldu. 150 madenciye Enerji Bakanlığı'nın önünde sabaha kadar işkence yapıldı. Madenciler hala devletten özür bekliyor. Üç bakanlığın nezaretinde, patronun ve holding CEO'sunun da bulunduğu toplantıda, tüm taleplerin kabul edileceği ve ödemelerin yapılacağı sözü verildi. Buradan üç kez otobüsler iptal edildi."

Şoförler emniyet tarafından 'ceza vereceğiz' diye tehdit edildi. Yolumuzu kesmeye çalışıyorlar ama biz bugün Ankara yoluna çıkacağız. İşçinin hakkını IBAN'larda görmeden kimse bu yoldan geri dönmeyecek. Eğer IBAN'a parayı yatırma kudretleri yoksa, bize 'yasak' diye karşımıza çıkmasınlar. Yurttaşlar olarak seyahat etme özgürlüğümüzü kullanacağız. Kendi araçlarımızla Ankara'ya doğru gideceğiz. Biz kazanacağız, mutlaka biz kazanacağız!"

Kaynak: ANKA
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki çocuk sokakta bacağından bıçaklandı

Hedefte 16 yaşındaki bir çocuk vardı! Sokak güpegündüz kana bulandı
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır?

Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı