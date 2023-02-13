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Maden işçilerinden 170'inci saatte kurtarış

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Maden işçilerinden 170'inci saatte kurtarış

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde maden işçileri, enkaz altında kalan Sibel Kaya'yı (41) depremden 170 saat sonra sağ çıkardı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde maden işçileri, enkaz altında kalan Sibel Kaya'yı (41) depremden 170 saat sonra sağ çıkardı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi'nden maden işçileri, enkaz altındaki Sibel Kaya'ya ulaştı. Uzun süren çalışmanın ardından 170'inci saatte Sibel Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sedyeye alınan Kaya, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sibel Kaya Gaziantep Yerel Güncel Haberler

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