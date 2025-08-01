Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden Şahsın Cansız Bedeni Bulundu
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Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen maden ocağı göçüğünde yaşamını yitiren 4 çocuk babası Hasan Coşkun'un cansız bedeni bulundu. Coşkun'un cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

CANSIZ BEDENİ MADENDEN ÇIKARILDI

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 4 çocuk babası Hasan Coşkun'un (45) cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Coşkun'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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