Haberler

Madagaskar'ın Ifanadiana'sında kızamık ve sıtmadan 37 kişi öldü, ölenlerin çoğu çocuk

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Madagaskar'ın güneydoğusundaki Ifanadiana bölgesinde kızamık ve sıtma nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Rakotoarimino, ölenlerin yaklaşık yüzde 75'inin çocuk olduğunu ve aşılama kampanyası başlatıldığını söyledi.

Madagaskar'ın güneydoğusundaki Ifanadiana bölgesinde kızamık ve sıtma nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Madagaskar medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı yetkilisi Andrianina Desire Rakotoarimino, düzenlediği basın toplantısında, sıtma ve kızamık vakalarının görüldüğü bölgelerde sağlık durumunun kontrol altına alındığını belirtti.

Rakotoarimino, kızamık ve sıtma vakaları nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin yaklaşık yüzde 75'ini çocukların oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık ekiplerinin kızamığa karşı aşılama kampanyası başlattığını belirten Rakotoarimino, bölge halkına koruyucu malzeme ve ekipman dağıtıldığını söyledi.

Bakanlıktan 20 Eylül'de yapılan açıklamada, Ifanadiana'nın bazı kesimlerinde yaklaşık iki ay önce kızamık veya sıtma belirtileri gösteren vakaların görülmeye başladığı belirtilmişti.

Ulaşımın zor olduğu bazı bölgelerin sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını güçleştirdiği, bu durumun hem müdahale çalışmalarını hem de hastaların tedavisini zorlaştırdığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

18 yıllık hesaplaşma tamamlandı

Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Gaziosmanpaşa'da iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı bırakıldı! Camı kıramayan 2 şüpheli kaçtı

Camı kıramayınca geriye o paketi bıraktılar! Polis alarma geçti
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
Okan Buruk'un 'dingil' dediği hakem milli maçta görev alacak

Okan Buruk'un "dingil" dediği hakemi milli maça atadılar
Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı