Madagaskar geçici Cumhurbaşkanı Randrianirina, başbakan ve kabinesini görevden aldı

Madagaskar'ın geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina, Başbakan ve hükümetteki tüm bakanları görevden aldı. Yeni bir başbakanın atanacağı belirtilirken, görevden almanın gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.

Madagaskar geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina'nın, Başbakan Herintsalama Rajaonarivelo ve hükümetteki tüm bakanları görevden aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Randrianirina'nın, Başbakan Rajaonarivelo ve kabine üyelerinin görevlerine son verdiği belirtildi.

Açıklamada, anayasanın öngördüğü usuller doğrultusunda kısa süre içinde yeni bir başbakan atanacağı ifade edildi.

Görevden alma kararının gerekçesine ilişkin açıklamada herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

12 Ekim darbesi

Ülkede, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için Eylül 2025'te başlayan gösteriler hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Gösteriler devam ederken, dönemin Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve 12 Ekim'de Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
