Madagaskar'da Mamitiana Rajaonarison başbakan olarak atandı

Güncelleme:
Madagaskar geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina, eski hükümeti feshettikten sonra Mamitiana Rajaonarison'ı yeni başbakan olarak atadı. Başbakan Rajaonarison, kısa sürede kabinesini açıklaması bekleniyor.

Madagaskar geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina, hükümeti feshetmesinden günler sonra Mamitiana Rajaonarison'ı yeni başbakan olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Randrianirina, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, başbakanlık görevine Mamitiana Rajaonarison'ı getirdiğini duyurdu.

Randrianirina, 9 Mart'ta aldığı kararla, eski Başbakan Herintsalama Rajaonarivelo ve kabine üyelerinin görevlerine son vermişti.

Başbakan Rajaonarison'un kısa süre içinde kabinesini açıklaması bekleniyor.

12 Ekim darbesi

Ülkede, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için Eylül 2025'te başlayan gösteriler hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Gösteriler devam ederken, dönemin Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve 12 Ekim 2025'te Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesinde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
