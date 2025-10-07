Madagaskar'da Yeni Başbakan Atandı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, hükümetini feshetmesinin ardından General Ruphin Fortunat Zafisambo'yu başbakan olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ülke genelinde günlerdir süren elektrik ve su kesintisi nedeniyle düzenlenen protestoların devam ettiği bir dönemde General Zafisambo'yu başbakan olarak atadı.

Geçen hafta hükümeti fesheden Cumhurbaşkanı Rajoelina, başkent Antananarivo'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, "Yeni başbakan olarak Ruphin Fortunat Zafisambo'yu atamaya karar verdim. Kendisi düzeni yeniden tesis edebilmeli ve halkın güvenini yeniden kazanabilmeli." ifadelerini kullandı.

Rajoelina, askeri geçmişe sahip Zafisambo'nun halka dürüstlükle hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkenin önceliklerini ön plana almaya kararlı olduğunu belirten Rajoelina, vatandaşlara, su ve elektrik sağlamanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

2022 yılından bu yana, başbakanlık ofisindeki askeri kabinenin başında olan Zafisambo, 29 Eylül'de görevden alınan Christian Ntsay'ın yerine getirildi.

Zafisambo, Rajoelina'nın istifası çağrılarıyla damgasını vuran ve üçüncü haftasına giren protestoların ortasında görevi üstlendi.

Ntsay ve hükümeti, elektrik ve su kesintilerine karşı düzenlenen protestoların ardından Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmıştı.