Madagaskar'da Ordu Hükümeti Ele Geçirdi

Güncelleme:
Madagaskar'da süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, yönetime el koydu. Anayasa askıya alındı, hükümetin ve devlet kurumlarının faaliyetleri durduruldu. Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın ülkeden kaçtığı iddiaları gündemde.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler ülkenin kontrolünü ele aldı.

Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise resmi açıklama yapılmadı.

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
