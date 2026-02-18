BM İnsani Yardım Kuruluşu Ocha: Madagaskar'da Kasırga Mağdurlarına Yardım Çalışmalarımız Sürüyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Madagaskar'da yaşanan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açan iki kasırgadan etkilenen kişilere yardım sağladıklarını söyledi.

OCHA'dan salı günü yapılan açıklamada, hükümet verilerine göre Gezani Tropikal Kasırgası'nın 10 Şubat'ta Madagaskar'ın doğu kıyılarına ulaşmasının ardından en az 52 kişinin hayatını kaybettiği, 800'den fazla kişinin yaralandığı ve 9 kişiye ulaşılamadığı belirtildi.

Fytia Tropikal Kasırgası ise 31 Ocak'ta etkili olmuştu.

OCHA, ön raporlara göre 470.000'den fazla kişinin Gezani Tropikal Kasırgası'ndan olumsuz etkilendiğini ve yerinden olan 35.000'in üzerinde kişinin 3.200'ünün 19 geçici barınakta kaldığını ifade etti.

"BM ve ortakları, hayat kurtaran gıda, su ve sanitasyon, sağlık hizmetleri, koruma, beslenme ve barınma gibi temel hizmetleri sağlıyor" denilen açıklamada, insani yardım ortaklarının, önümüzdeki iki buçuk ay boyunca 382.000 kişiyi desteklemek üzere acil olarak 49 milyon ABD doları finansmana ihtiyaç duyduğu tahmini de yer aldı.

