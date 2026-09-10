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Madagaskar'da hüküm giyen 50 Çin vatandaşı kalan cezalarını çekmek üzere Çin'e gönderildi

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Madagaskar'da çevrim içi dolandırıcılık suçlarından hüküm giyen 50 Çin vatandaşı, kalan cezalarını çekmek üzere ülkelerine gönderildi.

Madagaskar'da çevrim içi dolandırıcılık suçlarından hüküm giyen 50 Çin vatandaşı, kalan cezalarını çekmek üzere ülkelerine gönderildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, 7 Eylül'de başkent Antananarivo'daki Avaradrano Cezaevi'nden çıkarılan mahkumlar Çin makamlarına teslim edildi.

Madagaska'da çevrim içi dolandırıcılık suçlarından hüküm giyen 50 Çin vatandaşı, 2 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarının kalan kısmını çekmek üzere Çin'e gönderildi.

Hükümlüler, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa üzerinden Çin'e götürüldü.

Hükümlülerin gönderilme işlemi, Madagaskar Adalet Bakanlığının koordinasyonunda, Interpol ve Çin'in Madagaskar Büyükelçiliğinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Aynı suçlarından hüküm giyen diğer Çin vatandaşlarının da ilerleyen dönemde Çin'e gönderilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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