Madagaskar'daki Kasırgada Ölü Sayısı 59'a Yükseldi, 25.000'den Fazla Ev Yıkıldı

Madagaskar'da Gezani Kasırgası nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı. Kasırga, 420.000'den fazla kişiyi olumsuz etkiledi ve 25.000'den fazla evi yıktı.

ANTANANARİVO, 17 Şubat (Xinhua) -- Madagaskar'da Gezani Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a, yaralıların sayısı ise 804'e yükseldi.

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi'nin pazartesi günü yayımladığı son bilgilere göre ülkenin doğu ve orta kesimlerinde bulunan beş bölgeye bağlı 25 ilçede 420.000'den fazla kişi kasırgadan olumsuz etkilendi. Kasırgada 25.000'den fazla ev yıkılırken, 49.000'den fazla ev de hasar gördü.

Kasırgadan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Madagaskar hükümeti, Gezani Kasırgası'nın neden olduğu büyük çaplı yıkım nedeniyle 11 Şubat'ta "ulusal afet durumu" ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua
