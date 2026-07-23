Madagaskar'da son dönemde artan çocuk kaçırma ve cinayetleri nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Madagaskar'da son dönemde artan çocuk ve gençlere yönelik kaçırma ve cinayet vakalarının kurbanları anısına 24 Temmuz Ulusal Yas Günü ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameyle, devleti istikrarsızlaştırma amacıyla düzenlenen kaçırma ve suikastların kurbanlarının anısına 24 Temmuz'un ulusal yas günü ilan edildiği, bu kapsamda ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği, resmi törenler dışında kamuya açık eğlence ve kutlama etkinliklerinin yasaklanacağı bildirildi.

Kararnamede, alkollü içki satışı yapan işletmelerin gün boyunca kapalı olacağı 24 Temmuz'da ülke genelinde ücretli resmi tatil uygulanacağı belirtildi.

Ülkede yılın ilk 6 ayında 172 çocuk ve genç için kayıp başvurusu yapılırken, bunların 119'u başkent Antananarivo'nun da bulunduğu Analamanga bölgesinde kayıtlara geçti.

Madagaskar Ulusal Polis Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kaybolanlardan 81'i sağ olarak bulunurken, 83 kişiden halen haber alınamıyor. En az 8 çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina olayları terör eylemleri olarak nitelendirerek saldırıların ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını savunmuştu.

Başbakan Mamitiana Rajaonarison da kaçırma ve cinayetlere karşı savaş başlattıklarını belirterek suçlulara karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını açıklamıştı.