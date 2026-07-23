Haberler

Madagaskar'da son dönemde artan çocuk kaçırma ve cinayetleri nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Madagaskar'da artan çocuk ve genç kaçırma ile cinayet vakalarının kurbanları anısına 24 Temmuz ulusal yas günü ilan edildi. Kararnameyle bayraklar yarıya indirilecek, eğlence etkinlikleri yasaklanacak ve ücretli resmi tatil uygulanacak. Yılın ilk 6 ayında 172 kayıp başvurusu yapıldı, 8 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Hükümet olayları terör eylemi olarak nitelendirip sıfır tolerans politikası uygulayacağını açıkladı.

Madagaskar'da son dönemde artan çocuk ve gençlere yönelik kaçırma ve cinayet vakalarının kurbanları anısına 24 Temmuz Ulusal Yas Günü ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameyle, devleti istikrarsızlaştırma amacıyla düzenlenen kaçırma ve suikastların kurbanlarının anısına 24 Temmuz'un ulusal yas günü ilan edildiği, bu kapsamda ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği, resmi törenler dışında kamuya açık eğlence ve kutlama etkinliklerinin yasaklanacağı bildirildi.

Kararnamede, alkollü içki satışı yapan işletmelerin gün boyunca kapalı olacağı 24 Temmuz'da ülke genelinde ücretli resmi tatil uygulanacağı belirtildi.

Ülkede yılın ilk 6 ayında 172 çocuk ve genç için kayıp başvurusu yapılırken, bunların 119'u başkent Antananarivo'nun da bulunduğu Analamanga bölgesinde kayıtlara geçti.

Madagaskar Ulusal Polis Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kaybolanlardan 81'i sağ olarak bulunurken, 83 kişiden halen haber alınamıyor. En az 8 çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina olayları terör eylemleri olarak nitelendirerek saldırıların ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını savunmuştu.

Başbakan Mamitiana Rajaonarison da kaçırma ve cinayetlere karşı savaş başlattıklarını belirterek suçlulara karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor

Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
DMM'den 'DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü' iddialarına yalanlama

Büyük talep gören uygulama ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret