Madagaskar Cumhurbaşkanı Ulusal Meclis'i Feshetti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede haftalardır devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın, Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabından yayımlanan kararnamesinde, "Anayasa'nın 60. maddesi hükümleri uyarınca Ulusal Meclis feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"Acil durum" gerekçesiyle kararın radyo ve televizyon yoluyla duyurulduğu anda yürürlüğe girdiği ve derhal uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.

Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.