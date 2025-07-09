Mada Adası'nın Doğal Güzellikleri Dron ile Görüntülendi

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Isparta'nın Gedikli köyünde bulunan Mada Adası, tarihi ve ekolojik zenginlikleriyle dikkat çekiyor. 1500'lü yıllara dayanan adada konar göçer bir mahalle yer alıyor ve burada yaşayanlar balıkçılık ve hayvancılık yaparak hayatlarını sürdürüyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Gedikli köyünde bulunan ve nadir doğal oluşumlar arasında yer alan Mada Adası dron ile görüntülendi.

Tarihi 1500'lü yıllara dayanan ve Beyşehir Gölü'nde bulunan ada ve adacıklarda birçok canlı yaşamını sürdürüyor.

Ada üzerinde 30 haneden oluşan konar göçer bir mahalle yer alıyor. Burada yaşayan insanlar balıkçılık ve hayvancılık yaparak yaşamlarını sürdürüyor.

Kara ile ulaşımlarını kayıklarla sağlayan ada sakinleri, ilkbahar aylarında hayvanlarını ve eşyalarını kayıklarla adaya götürerek göç ediyor.

Adanın de içinde yer aldığı gölde ekolojik yaşam oldukça çeşitlilik gösteriyor. Bölgede su altı canlılarına, kuşlara, endemik göl bitkilerine, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar gibi birçok canlı popülasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
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