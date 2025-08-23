Macron ve Tokayev, İkili İlişkileri Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı telefon görüşmesinde ulaşım ve enerji alanındaki iş birliğini ve uluslararası durumları ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, telefonda uluslararası ve ikili meseleleri görüştü.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tokayev'le yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında özellikle ulaşım ve enerji alanında stratejik ortaklığın güçlendirilmesini ele aldıklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Uluslararası durumu da görüştük: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırı savaşını ve Güney Kafkasya'da devam eden müzakereleri." ifadesini kullandı.

Macron, Kasım 2023'te Kazakistan'ı ziyaret etmiş, Tokayev de Kasım 2024'te Fransa'ya resmi ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
