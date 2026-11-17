Macron ve Kamboçya Kralı, restore edilen Batı Mebon Tapınağı'nın açılışına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kamboçya Kralı Sihamoni ile restore edilen Batı Mebon Tapınağı'nın açılışına katıldı. Angkor'daki yaklaşık 1.000 yıllık tapınak, 14 yıl süren restorasyonun ardından ziyarete açıldı.
SIEM REAP, 17 Kasım (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamboçya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile birlikte restore edilen Batı Mebon Tapınağı'nın açılış törenine katıldı, 16 Kasım 2026.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Angkor Arkeolojik Parkı'ndaki yaklaşık 1.000 yıllık Batı Mebon Tapınağı, 14 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından pazartesi günü ziyarete açıldı. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)
Kaynak: Xinhua