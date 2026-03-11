Macron, Hollanda ile ilişkilerde "tarihi bir sayfa" açtıklarını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda ile Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık yaklaşımı konusunda diyaloğa girmesi ile ikili ilişkilerde tarihi bir sayfa açtıklarını belirtti.

Macron, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

"Avrupa'nın stratejik olarak daha özerk, daha rekabetçi ve aynı zamanda değerlerine bağlı güçlü bir Avrupa'yı savunan bir başbakanı" ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Macron, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler karşısında, hem bölgedeki Avrupalı vatandaşların korunması, hem deniz güvenliğinin ve seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması, hem de bölgesel gerilimi azaltmak için Hollanda ile işbirliği içinde çalışacaklarını dile getirdi."

Macron, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'in Doğu Akdeniz'e seyahati sırasında Hollanda'nın gemiye eşlik edecek bir fırkateyn göndermesini de memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Lübnan'ın egemenliği ve silahlı kuvvetlerinin çabalarını desteklemek için de Hollanda ile çalışacaklarını yineleyen Macron, İran'ın misillemelerinden etkilenen Körfez ve Arap ülkeleri ile de dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Ukrayna'ya ilişkin olarak da Macron, bu ülkeye güçlü güvenlik garantileri sağlanmasına yönelik planlamaları tamamladıklarını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağlayacağı 90 milyar avroluk kredinin ve Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketinin gecikmeden uygulanması için de çabalarını sürdüreceklerini söyleyen Macron, NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi kapsamında savunma dahil, istihdam, ekonomi ve teknoloji alanlarında da Hollanda ile ikili ilişkileri güçlendireceklerini vurguladı.

Fransa'nın yeni nükleer doktrini olan "ileri nükleer caydırıcılık" konusunda da diyaloğa girmeyi kabul ettiği için Hollanda'ya teşekkür eden Macron, "Bu, ülkelerimiz arasında gerçek bir stratejik yakınlaşmayı gösteriyor." dedi.

Macron, Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık yaklaşımı kapsamında erken uyarı ve hava savunması alanlarında Avrupa kapasitelerinin güçlendirilmesi yoluyla karşılıklı konvansiyonel destek sağlayacaklarını belirterek "Burada da ilişkimizde tarihi bir sayfa açıyoruz." ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı Jetten de sıcak karşılamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Macron'a teşekkür etti. Jetten, "(İkili ilişkiler) Çok yakın ve iyi. (Bu ilişkiler) bugün her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

Jetten, Avrupa'nın karşılaştığı zorluklar ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler karşısında "birlikte hareket edecekleri" mesajını verdi.